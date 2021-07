Ribery: “Vlahovic è cambiato dopo aver visto il modo in cui lavoro” (Di sabato 10 luglio 2021) Franck Ribery, fuoriclasse francese che da pochi giorni ha chiuso la sua esperienza alla Fiorentina, ha parlato così a Toscana TV: “Vlahovic? E’ come un piccolo fratello, ci ho parlato tanto perché ha un potenziale veramente grande ma doveva cambiare tante cose. Ha guardato come lavoro ed è cambiato. Abbiamo visto gli ultimi sette mesi che ha fatto, sono contento per lui. È un giovane che ascolta e questo è importante. Io ricordo che nel 2006 quando ho perso la finale del Mondiale con l’Italia ero giovane e ascoltavo sempre. E questo è molto importante”, le parole riportate da Firenzeviola.it. Foto: ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 10 luglio 2021) Franck, fuoriclasse francese che da pochi giorni ha chiuso la sua esperienza alla Fiorentina, ha parlato così a Toscana TV: “? E’ come un piccolo fratello, ci ho parlato tanto perché ha un potenziale veramente grande ma doveva cambiare tante cose. Ha guardato comeed è. Abbiamogli ultimi sette mesi che ha fatto, sono contento per lui. È un giovane che ascolta e questo è importante. Io ricordo che nel 2006 quando ho perso la finale del Mondiale con l’Italia ero giovane e ascoltavo sempre. E questo è molto importante”, le parole riportate da Firenzeviola.it. Foto: ...

