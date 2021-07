Retroscena TPI – Draghi irritato con Conte: c’è l’ex premier dietro le resistenze M5S sulla giustizia (Di venerdì 9 luglio 2021) Non è una per niente una mattinata tranquilla per Mario Draghi e il suo staff (al di là del rapporto sempre più “freddo” con uno dei suoi più stretti collaboratori, ma questo è un altro discorso). Il barometro segna brutto tempo su Palazzo Chigi e c’è ancora grande insoddisfazione per come sono andate le cose nel Consiglio dei ministri di ieri sera. Nelle intenzioni del premier avrebbe dovuto essere il primo grande momento di “consacrazione” per mostrare all’Europa che l’Italia è pronta a fare le riforme “senza se e senza ma” e invece c’è chi si è messo ostinatamente di traverso. Non tutti lo sanno ma sulla questione ... Leggi su tpi (Di venerdì 9 luglio 2021) Non è una per niente una mattinata tranquilla per Marioe il suo staff (al di là del rapporto sempre più “freddo” con uno dei suoi più stretti collaboratori, ma questo è un altro discorso). Il barometro segna brutto tempo su Palazzo Chigi e c’è ancora grande insoddisfazione per come sono andate le cose nel Consiglio dei ministri di ieri sera. Nelle intenzioni delavrebbe dovuto essere il primo grande momento di “consacrazione” per mostrare all’Europa che l’Italia è pronta a fare le riforme “senza se e senza ma” e invece c’è chi si è messo ostinatamente di traverso. Non tutti lo sanno maquestione ...

Advertising

CarloSantaroni : RT @RaffaelePizzati: C’è un motivo per cui il Vaticano non fa più sentire la sua voce sul ddl Zan: perché non passerà mai ( grazie a #Letta… - mariellarosati : RT @RaffaelePizzati: C’è un motivo per cui il Vaticano non fa più sentire la sua voce sul ddl Zan: perché non passerà mai ( grazie a #Letta… - carlo_masera : RT @RaffaelePizzati: C’è un motivo per cui il Vaticano non fa più sentire la sua voce sul ddl Zan: perché non passerà mai ( grazie a #Letta… - AngelaAngelmi : RT @RaffaelePizzati: C’è un motivo per cui il Vaticano non fa più sentire la sua voce sul ddl Zan: perché non passerà mai ( grazie a #Letta… - rosarioT1970 : RT @RaffaelePizzati: C’è un motivo per cui il Vaticano non fa più sentire la sua voce sul ddl Zan: perché non passerà mai ( grazie a #Letta… -