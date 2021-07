Reggio Calabria vola a Tokyo 2021! L’atleta reggina Anna Barbaro convocata fra le azzurre alle Paralimpiadi (Di venerdì 9 luglio 2021) A Tokyo 2021 ci sarà anche una parte di Reggio Calabria: L’atleta reggina Anna Barbaro si è guadagnata un pass per le prossime Paralimpiadi Anna Barbaro porta Reggio Calabria a Tokyo 2021! L’atleta reggina è risultata fra le proposte avanzate dal direttore tecnico Mattia Cambi e approvate dal Consiglio Federale in vista dei prossimi Giochi Paralimpici. L’atleta calabrese gareggerà nel thriatlon ... Leggi su cityroma (Di venerdì 9 luglio 2021) A2021 ci sarà anche una parte disi è guadagnata un pass per le prossimeportaè risultata fra le proposte avanzate dal direttore tecnico Mattia Cambi e approvate dal Consiglio Federale in vista dei prossimi Giochi Paralimpici.calabrese gareggerà nel thriatlon ...

