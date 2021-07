Reggio Calabria: eletto il nuovo direttivo dell’Associazione Colonna San Paolo (Di venerdì 9 luglio 2021) Reggio Calabria: dopo la scomparsa del magistrato Giuseppe Viola, primo presidente dell’Associazione Colonna San Paolo, che ha per finalità il completamento della Colonna San Paolo sulla collina del Pentimele e la sistemazione della Stele Parallelo 38 di Bocale, si è riunita l’assemblea dei soci per rinnovare gli organi direttivi Dopo la scomparsa del magistrato Giuseppe Viola, primo presidente dell’Associazione Colonna San Paolo, che ha per finalità il completamento della Colonna San ... Leggi su cityroma (Di venerdì 9 luglio 2021): dopo la scomparsa del magistrato Giuseppe Viola, primo presidenteSan, che ha per finalità il completamento dellaSansulla collina del Pentimele e la sistemazione della Stele Parallelo 38 di Bocale, si è riunita l’assemblea dei soci per rinnovare gli organi direttivi Dopo la scomparsa del magistrato Giuseppe Viola, primo presidenteSan, che ha per finalità il completamento dellaSan ...

Advertising

poliziadistato : Foto tenerissima da Reggio Calabria, dove i poliziotti delle Volanti, intervenuti per un incendio in uno stabile, h… - Gattaccioinfame : RT @beriapaolo: Il Pnrr prevede una nuova linea ferr tra Salerno e Reggio Calabria, AV ma anche merci. Gli stessi risultati si potrebbero o… - nbIwpjm : @kkuljm @BTS_twt magari ?? da tipo palermo a reggio calabria poi doccia poi devo prepararmi per un matrimonio che sa… - rosylily78 : RT @Luca_15_5: Il cavallo della sposa stramazza sul sagrato della chiesa per il caldo. L'episodio è accaduto a Palmi, località della provi… - Laural21562870 : RT @Luca_15_5: Il cavallo della sposa stramazza sul sagrato della chiesa per il caldo. L'episodio è accaduto a Palmi, località della provi… -