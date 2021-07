Reddito di cittadinanza, Renzi annuncia referendum abrogativo. “Basta giovani che vivono di sussidi” (Di venerdì 9 luglio 2021) Renzi: “Lancerò referendum per abolire il Reddito di cittadinanza” Matteo Renzi ha annunciato che lancerà un referendum per “abolire il Reddito di cittadinanza” nel 2022, dopo l’elezione del presidente della Repubblica. “Partiremo con una raccolta firme per il referendum abrogativo”, ha dichiarato nel corso del convegno nazionale dei giovani imprenditori di Confindustria che si è tenuto oggi, venerdì 9 luglio, a Roma. “Chi di referendum perisce, di ... Leggi su tpi (Di venerdì 9 luglio 2021): “Lanceròper abolire ildi” Matteohato che lancerà unper “abolire ildi” nel 2022, dopo l’elezione del presidente della Repubblica. “Partiremo con una raccolta firme per il”, ha dichiarato nel corso del convegno nazionale deiimprenditori di Confindustria che si è tenuto oggi, venerdì 9 luglio, a Roma. “Chi diperisce, di ...

