Reddito cittadinanza | Renzi vuole il referendum abrogativo

(Di venerdì 9 luglio 2021) “Nel 2022, dopo l’elezione del presidente della Repubblica, partiremo con una raccolta firme undeldi. Vogliamo che siano gli italiani a dire se ildiè diseducativo e va mantenuto o no”. Lo ha detto Matteoal convegno dei giovani di Confindustria aggiungendo: “Chi diperisce, diferisce. Io non voglio che in Italia continui a esserci uno strumento con cui si educano i giovani a vivere di sussidi e non di sudore”. “ci ...

Matteo Renzi e Italia viva raccoglieranno le firme per abolire ildi. Come se questa settimana l'ex premier non avesse già mandato abbastanza ammiccamenti alla destra, l'ex presidente del Consiglio si è presentato davanti alla platea dei ...Matteo Renzi lancerà una raccolta di firme per un referendum contro ildi. Il leader di Iv lo ha detto parlando al convegno dei giovani imprenditori, spiegando che l'iniziativa partirà nel 2022, 'dopo l'elezione del presidente della Repubblica'. 'Il ...Il reddito di cittadinanza finisce nuovamente sotto attacco: a scagliare il dardo è ancora Matteo Renzi. Ecco il progetto per demolire il sussidio.Il leader di Italia Viva punta al referendum abrogativo. La raccolta firme sarà avviata dopo l'elezione del presidente della Repubblica ...