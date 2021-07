Reazione a catena, gli Alambicchi sbagliano canto: sfuma un bel montepremi (Di venerdì 9 luglio 2021) Tante le emozioni vissute nell'arco della puntata di Reazione a catena andata in onda venerdì 9 luglio 2021 su Rai 1. Marco Liorni ha riaccolto in studio gli Alambicchi, reduci da un'altra bella vittoria nella sfida precedente. Denis, Marianna e Cristian, colleghi con una bella intesa, si sono riconfermati campioni dando del filo da torcere ai nuovi sfidanti soprannominati 'Alza e Schiaccia'. Cristina, Sara e Giorgia, provenienti da Ciampino, ce l'hanno messa tutta pur di riuscire a scalzare gli Alambicchi, ma all'Intesa Vincente non sono riuscite a superare le parole indovinate dai loro ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 9 luglio 2021) Tante le emozioni vissute nell'arco della puntata diandata in onda venerdì 9 luglio 2021 su Rai 1. Marco Liorni ha riaccolto in studio gli, reduci da un'altra bella vittoria nella sfida precedente. Denis, Marianna e Cristian, colleghi con una bella intesa, si sono riconfermati campioni dando del filo da torcere ai nuovi sfidanti soprannominati 'Alza e Schiaccia'. Cristina, Sara e Giorgia, provenienti da Ciampino, ce l'hanno messa tutta pur di riuscire a scalzare gli, ma all'Intesa Vincente non sono riuscite a superare le parole indovinate dai loro ...

