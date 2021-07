Rapporto Istat | ripresa è vicina ma l' Italia è più povera

(Di venerdì 9 luglio 2021) Aumenta la fiducia delle imprese e ci sono segnali di rimbalzo dell'economia. Ma le nascite sono in calo e le famiglie sono più povere

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Rapporto Istat

All'inizio del 2021 l'eccesso di mortalità totale, confrontato alla media 2015 - 2019, chiarisce il, è più contenuto nel primo bimestre (+6,6% a gennaio, +0,9% a febbraio) ma si ...Lo sostiene l'nella sua ultima nota mensile sulla congiuntura diffuso oggi. Secondo l'... "Le prospettive per l'economia italiana si mantengono particolarmente favorevoli - si legge nel- ...Venerdì 9 luglio, a Palazzo Montecitorio, il presidente dell'Istat Gian Carlo Blangiardo ha presentato alla stampa il “Rapporto annuale 2021. La situazione del Paese”. Questi i capitoli in cui sono st ...Lo rileva l'Istat nel rapporto 2021 sulla situazione del Paese. Il reddito primario delle famiglie è sceso di 92,8 miliardi di euro (meno 7,3%) ma i massicci interventi pubblici per 61 miliardi hanno ...