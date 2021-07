Rally | annunciato il calendario 2022 | saranno 13 appuntamenti

(Di venerdì 9 luglio 2021) Prende forma ildel FIA WorldChampionship.13 gli, due di questi hanno già rivelato la propria data. Restano ancora incerta la parte conclusiva del Mondiale che tornerà in Italia in Sardegna. Il prossimo 23 gennaio sarà un giorno importante per il mondo del. Il Consiglio Mondiale del Motorsport ha reso noto la data del tradizionale appuntamento di Montecarlo che sancirà la prima prova delle nuove1, la nuova classe regina del WRC. La sfida nel Principato anticipa la trasferta in Svezia, manifestazione che precederà la ...

Advertising

STnews365 : Mondiale rally: possibile ritorno in Australia nel 2023. Lo ha annunciato Eugene Arocca, CEO di Motorsport Australia. -

Ultime Notizie dalla rete : Rally annunciato

M - Sport Ford haquest'anno di aver stretto un nuovo accordo triennale per far arrivare la tecnologia ibrida ai massimi livelli delsu scala globale. Il nuovo motore plug - in ..."Tra gli investitori si sta diffondendo l'opinione che dietro il selvaggiodei bonds e la ... Risale ancjhe Stellantis (+1,22%) che ieri hainvestimenti per 30 mld di euro sull'...Il World Rally Team (WRT) Ford M-Sport ha presentato per la prima volta il prototipo della nuova Puma Rally1, che contribuirà ad aprire una nuova era di competitività all'insegna dell'elettrificazione ...M-Sport Ford World Rally Team (WRT) ha svelato oggi per la prima volta un prototipo della nuova auto da rally, la Puma Rally1 che inaugurerà una nuova entusiasmante era di competizioni elettriche nel ...