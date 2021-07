Rai | il Governo proporrà Carlo Fuortes come Ad e Marinella Soldi come membro del Cda di viale Mazzini Ecco i loro profili

(Di venerdì 9 luglio 2021) Il ministro dell’economia e delle finanze, Daniele Franco, fa sapere una nota del Mef, d’intesa con il presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi, “alla prossima riunione del Consiglio dei Ministriquali componenti del Consiglio di Amministrazione di RAI SpA”.verrà proposto, in sede di assemblea della società, per il ruolo di Amministratore delegato.è sovrintendente della Fondazione Teatro dell’Opera di Roma dal 2013, confermato fino al 2025. Manager ed economista, da più di vent’anni svolge studi e ...

Carlo Fuortes verrà indicato dalcome nuovo amministratore delegato della. Manager ed economista, da più di vent'anni svolge studi e consulenze sui temi dell'economia della cultura, con riferimento alla gestione dei ...Nella nota diffusa dalla presidenza del Consiglio, Soldi non viene indicata come presidente, visto che spetta al Cdaindicarlo. Di consuetudine, però, proprio il nome avanzato dal Mef assume poi ...Per quanto riguarda il secondo nome indicato dal Governo per il Cda Rai, quello di Marinella Soldi, che attualmente presiede la Fondazione Vodafone Italia ed è consigliere indipendente di Nexi, ...Rai. Accelerazione nella nomina dei nuovi vertici. Il Ministro dell’economia e delle finanze, Daniele Franco,d’intesa con il Presidente ...