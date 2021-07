Rai è svolta: Fuortes come ad e Marinella Soldi come presidente (Di venerdì 9 luglio 2021) Mario Draghi ha accelerato sulla Rai. Dopo lo stallo ecco la sorpresa. In accordo con il Mef il governo propone due nomi per la carica di presidente e ad. Si tratta di Carlo Fuortes sovrintendente del Teatro dell'Opera di Roma e di Marinella Soldi che ha lavorato a Discovery con un cv internazionale. Sono i nomi che verrano presentati all'assemblea di giorno 12 luglio. Il profilo di Fuortes: Sovrintendente della Fondazione Teatro dell’Opera di Roma dal 2013, confermato fino al 2025.Manager ed economista, da più di vent’anni svolge studi e consulenze sui temi dell’economia della cultura, con ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 9 luglio 2021) Mario Draghi ha accelerato sulla Rai. Dopo lo stallo ecco la sorpresa. In accordo con il Mef il governo propone due nomi per la carica die ad. Si tratta di Carlosovrintendente del Teatro dell'Opera di Roma e diche ha lavorato a Discovery con un cv internazionale. Sono i nomi che verrano presentati all'assemblea di giorno 12 luglio. Il profilo di: Sovrintendente della Fondazione Teatro dell’Opera di Roma dal 2013, confermato fino al 2025.Manager ed economista, da più di vent’anni svolge studi e consulenze sui temi dell’economia della cultura, con ...

