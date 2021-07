Rai, è svolta: Carlo Fuortes come ad e Marinella Soldi come presidente (Di venerdì 9 luglio 2021) Mario Draghi ha accelerato sulla Rai. Dopo lo stallo ecco la sorpresa. In accordo con il Mef il governo propone due nomi per la carica di presidente e ad. Si tratta di Carlo Fuortes sovrintendente del Teatro dell'Opera di Roma e di Marinella Soldi che ha lavorato a Discovery con un cv internazionale. Sono i nomi che verrano presentati all'assemblea di giorno 12 luglio. La Lega però non ci sta. Attraverso la sottosegretaria alla Cultura, Lucia Borgonzoni, protesta: "“Mah… Fuortes è noto come personaggio molto vicino alla sinistra, a Veltroni in particolare, ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 9 luglio 2021) Mario Draghi ha accelerato sulla Rai. Dopo lo stallo ecco la sorpresa. In accordo con il Mef il governo propone due nomi per la carica die ad. Si tratta disovrintendente del Teatro dell'Opera di Roma e diche ha lavorato a Discovery con un cv internazionale. Sono i nomi che verrano presentati all'assemblea di giorno 12 luglio. La Lega però non ci sta. Attraverso la sottosegretaria alla Cultura, Lucia Borgonzoni, protesta: "“Mah…è notopersonaggio molto vicino alla sinistra, a Veltroni in particolare, ...

