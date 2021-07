Raggi: discarica Albano, stiamo ultimando ordinanza per riapertura (Di venerdì 9 luglio 2021) Roma – “Come Città metropolitana stiamo ultimando e completando un’ordinanza per riaprire la discarica di Albano per le volumetrie residue. Questo ci consentirà di avere nuovi sbocchi, perché Ama continua a ritirare l’immondizia ma la costante chiusura delle discariche regionali non consente più di sapere dove andare a scaricare”. Così la sindaca di Roma, Virginia Raggi, rispondendo su Facebook al suo consueto appuntamento settimanale con i cittadini. “Gli impianti che trattano i rifiuti non hanno piu’ sbocchi, Ama sta contrattualizzando moltissimi impianti fuori Regione ma queste quantità ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 9 luglio 2021) Roma – “Come Città metropolitanae completando un’per riaprire ladiper le volumetrie residue. Questo ci consentirà di avere nuovi sbocchi, perché Ama continua a ritirare l’immondizia ma la costante chiusura delle discariche regionali non consente più di sapere dove andare a scaricare”. Così la sindaca di Roma, Virginia, rispondendo su Facebook al suo consueto appuntamento settimanale con i cittadini. “Gli impianti che trattano i rifiuti non hanno piu’ sbocchi, Ama sta contrattualizzando moltissimi impianti fuori Regione ma queste quantità ...

fattoquotidiano : Ieri Virginia Raggi, sindaca di Roma, ha chiesto ai suoi uffici un’ordinanza immediata per la riapertura della disc… - giovi_bi : RT @GioLario: Zingaretti ha chuso la discarica di Colleferro autorizzata fino al 2022senza trovare alternative, solo per mettere in diffico… - ToniSonia : RT @GioLario: Zingaretti ha chuso la discarica di Colleferro autorizzata fino al 2022senza trovare alternative, solo per mettere in diffico… - MIBrutus : Rifiuti, si decide sulla discarica: intanto Raggi li trasborda a Roma nord - VienDalMare84 : RT @GioLario: Zingaretti ha chuso la discarica di Colleferro autorizzata fino al 2022senza trovare alternative, solo per mettere in diffico… -