Raffaella Carrà | oggi i funerali

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 9 luglio 2021) Idisi terrannoalle 12 nella basilica di Santa Maria all’Ara Coeli a Roma. In molti vorranno darle l’ultimo saluto, dopo che gran parte del Paese l’ha voluta accompagnare con due giorni di lutto, con il corteo prima nei punti simbolici della sua vita e della sua carriera e, poi, con la camera ardente. In Campidoglio è stato anche allestito un maxischermo per seguire in diretta le esequie che saranno trasmesse in diretta su Rai1. Tantissimi gli omaggi del mondo della tv e dello spettacolo, oltre a quelli della gente comune. Tanti tantissimi i fiori attorno al suo feretro a testimoniare il ...