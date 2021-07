Raffaella Carrà, nuovo successo clamoroso: è successo poche ore fa (Di venerdì 9 luglio 2021) , a dimostrazione del grande affetto che ha il pubblico Oggi sarà il giorno dell’ultimo saluto pubblico a Raffaella Carrà, che dopo la sua morte è stata riempita di geti d’affetto da parte di tutto il pubblico. Ma il miglior modo per ricordarla è sempre con L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 9 luglio 2021) , a dimostrazione del grande affetto che ha il pubblico Oggi sarà il giorno dell’ultimo saluto pubblico a, che dopo la sua morte è stata riempita di geti d’affetto da parte di tutto il pubblico. Ma il miglior modo per ricordarla è sempre con L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

chetempochefa : “Cosa direbbe Raffaella Pelloni a Raffaella Carrà? Hai ballato, hai cantato e hai danzato. Adesso resta lì che io m… - elmundoes : Italia despide a Raffaella Carra - Agenzia_Ansa : Il Presidente SIAE Giulio Rapetti Mogol chiede ai vertici della Rai di intitolare a Raffaella Carrà, icona dello sp… - colcuoreingola_ : RT @arctemjs: . a thread of raffaella carrà being an icon ??????????? ht… - SLYTHERJE0N : RT @arctemjs: . a thread of raffaella carrà being an icon ??????????? ht… -