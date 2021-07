Raffaella Carrà: i funerali in diretta (foto). “Goditi il meritato riposo nella Fiesta del Cielo” (Di venerdì 9 luglio 2021) Raffaella Carrà, funerale Il giorno dell’addio alla regina della tv. Quello dell’ultimo bagno di folla. Dopo il partecipato tributo popolare per le vie di Roma e la commozione della camera ardente, i funerali di Raffaella Carrà saranno il momento dell’estremo saluto all’artista entrata nel cuore degli italiani. Per la celebrazione delle esequie, che si terrà alle ore 12 nella Basilica di Santa Maria in Ara Coeli, è stato allestito un maxischermo sulla vicina piazza del Campidoglio per consentire alla moltitudine di persone convenuta di seguire il rito. I limitati posti in chiesa saranno ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 9 luglio 2021), funerale Il giorno dell’addio alla regina della tv. Quello dell’ultimo bagno di folla. Dopo il partecipato tributo popolare per le vie di Roma e la commozione della camera ardente, idisaranno il momento dell’estremo saluto all’artista entrata nel cuore degli italiani. Per la celebrazione delle esequie, che si terrà alle ore 12Basilica di Santa Maria in Ara Coeli, è stato allestito un maxischermo sulla vicina piazza del Campidoglio per consentire alla moltitudine di persone convenuta di seguire il rito. I limitati posti in chiesa saranno ...

Advertising

_Techetechete : Stasera #techetechete si regala una puntata speciale di 90 minuti dedicata alle esibizioni che Raffaella Carrà amav… - guardian : Raffaella Carrà, Italian cultural institution and LGBT icon, laid to rest in Rome - chetempochefa : “Ciao. Un bacio grande e infinito.” - Il pensiero di @lucianinalittizzetto per Raffaella Carrà ?? #CiaoRaffaella - lovelix_ : RT @arctemjs: . a thread of raffaella carrà being an icon ??????????? ht… - mestrainfantil1 : RT @Vero_Tw_: Homenaje a Raffaella Carra #SamanthaStories -