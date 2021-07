Raffaella Carrà, funerale in diretta: l’addio alla regina della TV italiana (Di venerdì 9 luglio 2021) Dalle 12 si terranno i funerali di Raffaella Carrà, l’evento sarà mostrato su Rai 1 e ci saranno tantissime persone a dare l’addio ad un artista indimenticabile. Camera ardente Raffaella Carrà (screen Rai)Nel giorno delle esequie a Raffaella Carrà, ci sarà un ultimo sentitissimo saluto per l’artista di tantissime generazioni. Una cerimonia che, nonostante il periodo di pandemia, verrà seguito non solo dal vivo ma anche da casa. Si è visto già dalla camera ardente visitata come la Carrà ha lasciato un segno molto profondo ... Leggi su chenews (Di venerdì 9 luglio 2021) Dalle 12 si terranno i funerali di, l’evento sarà mostrato su Rai 1 e ci saranno tantissime persone a daread un artista indimenticabile. Camera ardente(screen Rai)Nel giorno delle esequie a, ci sarà un ultimo sentitissimo saluto per l’artista di tantissime generazioni. Una cerimonia che, nonostante il periodo di pandemia, verrà seguito non solo dal vivo ma anche da casa. Si è visto già dcamera ardente visitata come laha lasciato un segno molto profondo ...

