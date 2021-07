Raffaella Carrà era molto malata, medico shock: “Se si fuma, il destino è inevitabile” (Di venerdì 9 luglio 2021) Raffaella Carrà si è spenta lo scorso 5 luglio 2021, dopo un calvario sofferto lontano dalle scene e in un silenzio mediatico, e ora a riportare dei primi aggiornamenti legati alla malattia e alla conseguenze dipartita dell’artista sono una fonte beninformata e un medico. Nel dettaglio la fonte fa sapere che la star italiana non volesse vedere nessuno, se non le persone a lei più care nella battaglia vissuta contro la malattia che l’aveva colpita nell’ultimo periodo e il medico beninformato ha confermato l’indiscrezione del momento. Ovvero quella secondo cui l’artista è venuta a mancare per una grave patologia ai polmoni, ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 9 luglio 2021)si è spenta lo scorso 5 luglio 2021, dopo un calvario sofferto lontano dalle scene e in un silenzio mediatico, e ora a riportare dei primi aggiornamenti legati alla malattia e alla conseguenze dipartita dell’artista sono una fonte beninformata e un. Nel dettaglio la fonte fa sapere che la star italiana non volesse vedere nessuno, se non le persone a lei più care nella battaglia vissuta contro la malattia che l’aveva colpita nell’ultimo periodo e ilbeninformato ha confermato l’indiscrezione del momento. Ovvero quella secondo cui l’artista è venuta a mancare per una grave patologia ai polmoni, ...

Advertising

chetempochefa : “Cosa direbbe Raffaella Pelloni a Raffaella Carrà? Hai ballato, hai cantato e hai danzato. Adesso resta lì che io m… - elmundoes : Italia despide a Raffaella Carra - Agenzia_Ansa : Il Presidente SIAE Giulio Rapetti Mogol chiede ai vertici della Rai di intitolare a Raffaella Carrà, icona dello sp… - lxvryu : RT @arctemjs: . a thread of raffaella carrà being an icon ??????????? ht… - D19926077 : RT @Cinzia_1974_: @stefyorlando A mezzogiorno c'è il funerale in diretta sulla RAI di RAFFAELLA CARRÀ ???? SI dice ke cantare equivale a… -