Raffaella Carrà | chi mancava al funerale? 3 possibili grandi assenti

Leggi su youmovies

(Di venerdì 9 luglio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Si è concluso ildi: tantissimi i Vip presenti, ma tre persone famose non sono stati inquadrati. C’erano o no? Ildiè andato agli archivi con tantissimi Vip che hanno avuto modo di prendere parte alla bellissima quanto toccante cerimonia che ha fatto commuovere non solo i presenti