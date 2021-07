Raffaella Carrà | alle 12 i funerali a Roma | ecco tutti i dettagli e come seguirli in tv – LA DIRETTA

(Di venerdì 9 luglio 2021) È il momento dell’ultimo saluto a. Dopo tre giorni di lutto collettivo, in cui la salma della regina della televisione italiana ha sfilato per il centro di, accolta dagli applausi e dall’affetto dei tanti suoi fan ma anche di amici e colleghi,12 di oggi, venerdì 9 giugno, si terranno inella Basilica di Santa Maria in Aracoeli a. La cerimonia sarà trasmessa ina partire dore 11.40 nel corso dello speciale del Tg1 con la cronaca dei giornalisti Giuseppe La Venia ed Elena Di Vincenzo, e con la ...

Advertising

chetempochefa : “Cosa direbbe Raffaella Pelloni a Raffaella Carrà? Hai ballato, hai cantato e hai danzato. Adesso resta lì che io m… - elmundoes : Italia despide a Raffaella Carra - Agenzia_Ansa : Il Presidente SIAE Giulio Rapetti Mogol chiede ai vertici della Rai di intitolare a Raffaella Carrà, icona dello sp… - AndreaMattiel3 : 'Raffaella' #Raffaella #RaffaelaCarra #RaffaellaCarrá #raffa - pascaziomarco : RT @FranAltomare: Manca un’ora al funerale di Raffaella Carrà e per quanto possa sforzarmi non realizzo ancora quanto sia successo. -

Ultime Notizie dalla rete : Raffaella Carrà

Gli ascolti tv della prima serata premiano stavolta la replica dell'ultimo programma disu Rai tre, A raccontare comincia tu . In calo la replica di DOC - Nelle tue mani su Rai Uno. Prima di entrare nel dettaglio della notizia, vi ricordiamo che potete ricevere in ...Anche Loretta Goggi ha voluto dare l'ultimo saluto anella camera ardente in Campidoglio: il gesto straziante dell'artista Dopo Maria De Filippi , Valeria Marini, Pippo Baudo, Renato Zero e Leonardo Pieraccioni, solo per citarne alcuni ...