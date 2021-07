Raffaella Carrà, alle 12 i funerali a Roma: ecco tutti i dettagli e come seguirli in diretta in tv (Di venerdì 9 luglio 2021) È il momento dell’ultimo saluto a Raffaella Carrà. Dopo tre giorni di lutto collettivo, in cui la salma della regina della televisione italiana ha sfilato per il centro di Roma, accolta dagli applausi e dall’affetto dei tanti suoi fan ma anche di amici e colleghi, alle 12 di oggi, venerdì 9 giugno, si terranno i funerali nella Basilica di Santa Maria in Aracoeli a Roma. La cerimonia sarà trasmessa in diretta a partire dalle ore 11.40 nel corso dello speciale del Tg1 con la cronaca dei giornalisti Giuseppe La Venia ed Elena Di Vincenzo, e con la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 luglio 2021) È il momento dell’ultimo saluto a. Dopo tre giorni di lutto collettivo, in cui la salma della regina della televisione italiana ha sfilato per il centro di, accolta dagli applausi e dall’affetto dei tanti suoi fan ma anche di amici e colleghi,12 di oggi, venerdì 9 giugno, si terranno inella Basilica di Santa Maria in Aracoeli a. La cerimonia sarà trasmessa ina partire dore 11.40 nel corso dello speciale del Tg1 con la cronaca dei giornalisti Giuseppe La Venia ed Elena Di Vincenzo, e con la ...

