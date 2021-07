Raccomandazioni per riaprire le scuole e le altre notizie sul virus (Di venerdì 9 luglio 2021) L’Oms raccomanda di approfittare dell’estate per preparare la riapertura in presenza delle scuole, perché l’Indonesia guida la risalita dei casi nel sudest asiatico, la Pfizer preme per un terzo richiamo: l’attualità sulla pandemia. Leggi Leggi su internazionale (Di venerdì 9 luglio 2021) L’Oms raccomanda di approfittare dell’estate per preparare la riapertura in presenza delle, perché l’Indonesia guida la risalita dei casi nel sudest asiatico, la Pfizer preme per un terzo richiamo: l’attualità sulla pandemia. Leggi

Advertising

comein1specchio : @simonaconfortoh In realtà no...vedi tutte le raccomandazioni e via dicendo, nel lavoro e per farsi strada nella vi… - maxmas75 : RT @Mentegatto1: Leggo i troll mattonisti che invocano la #quartadose , io farò solo due dosi come raccomandazioni EMA, ho già chiuso il c… - queequeg1901 : RT @Mentegatto1: Leggo i troll mattonisti che invocano la #quartadose , io farò solo due dosi come raccomandazioni EMA, ho già chiuso il c… - 7marj : RT @TSankara8: #9luglio #GKN comunica: chiusura immediata del sito di #CampiBisenzio #Firenze, 450 famiglie per strada. #sbloccolicenziamen… - Ori254 : RT @TSankara8: #9luglio #GKN comunica: chiusura immediata del sito di #CampiBisenzio #Firenze, 450 famiglie per strada. #sbloccolicenziamen… -