Questo Damiano dei Maneskin? Ciao proprio | il nuovo look che sconvolge i fan | al ristorante beccato così | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 9 luglio 2021) Ma cosa è successo aDavid, frontman e leader di queiche stanno conquistando il mondo? È quanto si domandano i fan dopo ver visto iltaglio, drastico, adottatoda. Il tutto, si suppone, per l'uscita del video di I wanna be your slave, brano che è già un successo internazionale. Eccolo, il frontman, con un taglio cortissimo: addio ai capelli lunghi, insomma, alla chioma con cui ha sbancato prima a Sanremo e poi all'Eurovision. Una scelta spiazzante e che, ovviamente, divide i fan: "Meglio prima", "No, molto più elegante adesso". Per certo, da che ...