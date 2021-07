Quattro giornalisti e operatori Rai positivi al ritorno da Wembley: tamponi a tappeto nella ‘task force’ per gli Europei in vista della finale (Di venerdì 9 luglio 2021) Quattro tra giornalisti e operatori di RaiSport sono risultati positivi al test per il coronavirus al ritorno da Wembley. Il gruppo faceva parte della ‘task force’ allestita da viale Mazzini per seguire le semifinali degli Europei. La notizia, anticipata da VigilanzaTv, trapela da Coverciano, sede del ritiro della Nazionale allenata da Roberto Mancini che domenica affronterà l’Inghilterra nella finale della rassegna continentale. La squadra Rai si sta ora ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 luglio 2021)tradi RaiSport sono risultatial test per il coronavirus alda. Il gruppo faceva parteallestita da viale Mazzini per seguire le semifinali degli. La notizia, anticipata da VigilanzaTv, trapela da Coverciano, sede del ritiroNazionale allenata da Roberto Mancini che domenica affronterà l’Inghilterrarassegna continentale. La squadra Rai si sta ora ...

