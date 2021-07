Quando Raffaella Carrà Ha Preso le Difese di Eminem! (Di venerdì 9 luglio 2021) Raffaella Carrà si è spenta causa di un tumore polmonare. Dopo due giorni di camera ardente, questa mattina si sono tenuti i funerali della regina del varietà italiano. Nel frattempo, a sorpresa spunta un intervento di zia Raffa che lascia tutti senza parole. Ecco tutti i dettagli. La regina della televisione italiana, Raffaella Carrà si è spenta il 5 luglio 2021 a causa di un tumore polmonare aggravato ancor più dal vizio del fumo. Nelle ultime ore, tutto il mondo ha ricordato la mitica Raffa. Telegiornali, televisioni, social, personaggi famosi hanno voluto ciascuno a proprio modo rendere omaggio alla signora della ... Leggi su gossipnews.tv (Di venerdì 9 luglio 2021)si è spenta causa di un tumore polmonare. Dopo due giorni di camera ardente, questa mattina si sono tenuti i funerali della regina del varietà italiano. Nel frattempo, a sorpresa spunta un intervento di zia Raffa che lascia tutti senza parole. Ecco tutti i dettagli. La regina della televisione italiana,si è spenta il 5 luglio 2021 a causa di un tumore polmonare aggravato ancor più dal vizio del fumo. Nelle ultime ore, tutto il mondo ha ricordato la mitica Raffa. Telegiornali, televisioni, social, personaggi famosi hanno voluto ciascuno a proprio modo rendere omaggio alla signora della ...

teatrolafenice : ... È sempre difficile e sconvolgente dirsi addio, soprattutto quando a darcelo è una straordinaria e lungimirante… - jaxofficial : Purtroppo te ne sei andata Raffaella. Ti ho conosciuta in diversi momenti della mia carriera e mi sei sempre rimast… - FranAltomare : A Raffaella Carrà dobbiamo un sacco di cose. Sulle sue canzoni abbiamo superato timidezza e combattuto pregiudizi.… - UffPost : RT @charliecarla: Esquire Italia: 'Questo è il manifesto di autonomia di Raffa, che non la manda a dire e si pone come pietra focaia del fe… - CIsmaele : RT @charliecarla: Esquire Italia: 'Questo è il manifesto di autonomia di Raffa, che non la manda a dire e si pone come pietra focaia del fe… -