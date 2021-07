Produzione industriale in frenata a maggio (Di venerdì 9 luglio 2021) (Teleborsa) – Dopo cinque mesi di crescita congiunturale, la Produzione industriale frena a maggio. L’indice destagionalizzato, secondo quanto comunicato dall’Istat, diminuisce dell’1,5% rispetto ad aprile. Nella media del periodo marzo-maggio il livello della Produzione cresce dell’1,2% rispetto ai tre mesi precedenti. Tutti i principali settori di attività registrano cali su base mensile, tra cui è più ampio quello dell’energia (-5,2%); variazioni negative caratterizzano anche i beni strumentali (-1,8%) e, nella stessa misura, i beni di consumo e i beni intermedi (-0,8%). In termini tendenziali, l’indice ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 9 luglio 2021) (Teleborsa) – Dopo cinque mesi di crescita congiunturale, lafrena a. L’indice destagionalizzato, secondo quanto comunicato dall’Istat, diminuisce dell’1,5% rispetto ad aprile. Nella media del periodo marzo-il livello dellacresce dell’1,2% rispetto ai tre mesi precedenti. Tutti i principali settori di attività registrano cali su base mensile, tra cui è più ampio quello dell’energia (-5,2%); variazioni negative caratterizzano anche i beni strumentali (-1,8%) e, nella stessa misura, i beni di consumo e i beni intermedi (-0,8%). In termini tendenziali, l’indice ...

