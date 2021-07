“Prima o poi potrebbe verificarsi anche qui”: le parole di Giuliacci in vista della terza ondata (di caldo) (Di venerdì 9 luglio 2021) Dopo qualche giorno di tregua, soprattutto al Sud, è ritornato l’anticiclone africano con picchi di 40 gradi, al Nord resiste la perturbazione atlantica con forti temporali, raffiche di vento e grandinate, ma non ancora per molto. La seconda ondata di calore, che oggi fa registrare la giornata più calda della settimana, infatti, si sta rapidamente espandendo in tutte le zone del Centro e del Sud Italia ma “per la sua rapidità, come tutte quelle che non durano più di tre giorni, non dovrebbe causare danni gravi alle persone”, chiarisce il colonello Mario Giuliacci, direttore di meteoGiuliacci.it. Oggi le temperature ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 9 luglio 2021) Dopo qualche giorno di tregua, soprattutto al Sud, è ritornato l’anticiclone africano con picchi di 40 gradi, al Nord resiste la perturbazione atlantica con forti temporali, raffiche di vento e grandinate, ma non ancora per molto. La secondadi calore, che oggi fa registrare la giornata più caldasettimana, infatti, si sta rapidamente espandendo in tutte le zone del Centro e del Sud Italia ma “per la sua rapidità, come tutte quelle che non durano più di tre giorni, non dovrebbe causare danni gravi alle persone”, chiarisce il colonello Mario, direttore di meteo.it. Oggi le temperature ...

