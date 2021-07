‘Prima le vecchie’, Totti ‘provoca’ Ilary Blasi e Michelle Hunziker: ‘Cosa ha detto? Vecchie a chi’ (Di venerdì 9 luglio 2021) Michelle Hunziker, Ilary Blasi, Francesco Totti e Nicola Savino sono stati avvistati insieme in barca: la comitiva è a bordo di uno yacht in Sardegna, dove il tempo scorre tra risate e momenti di allegria. LEGGI ANCHE:— La villa faraonica di Ilary Blasi e Francesco Totti, dalle piscine al cinema: guarda le foto https://www.instagram.com/stories/therealhunzigram/2613299917145811715/Michelle Hunziker ha condiviso alcuni di questi momenti nelle stories su Instagram. A far sorridere è soprattutto il video di un tuffo di ... Leggi su funweek (Di venerdì 9 luglio 2021), Francescoe Nicola Savino sono stati avvistati insieme in barca: la comitiva è a bordo di uno yacht in Sardegna, dove il tempo scorre tra risate e momenti di allegria. LEGGI ANCHE:— La villa faraonica die Francesco, dalle piscine al cinema: guarda le foto https://www.instagram.com/stories/therealhunzigram/2613299917145811715/ha condiviso alcuni di questi momenti nelle stories su Instagram. A far sorridere è soprattutto il video di un tuffo di ...

Advertising

infoitcultura : Totti al veleno con Ilary e la Hunziker: “Prima le vecchie…”, la reazione della Hunziker - BaritaliaNews : Totti al veleno con Ilary e la Hunziker: “Prima le vecchie…”, la reazione della Hunziker - zazoomblog : Totti al veleno con Ilary e la Hunziker: “Prima le vecchie…” la reazione della Hunziker - #Totti #veleno #Ilary… - _magicxshop : Sfogo time: Non sopporto quando la gente se ne esce con 'non esistono solo i bts' lamentandosi del fatto che molt*… - SamuelSztein : #VITERBO. EX 'OLD MANNERS PUB' (PUB 'VECCHIE MANIERE'), DOPO LO #STUPRO DI UNA #DONNA DA PARTE DI DUE APPARTENENTI… -