Prescrizione, Bonafede: “Annacquata la battaglia di anni. Ieri il M5s è stato drammaticamente uguale alle altre forze politiche” (Di venerdì 9 luglio 2021) “Nell’unanimità improvvisata di Ieri che ha visto tutti insieme a tutti, si è inevitabilmente e oggettivamente Annacquata una battaglia durata dieci anni“. Il giorno dopo il via libera in consiglio dei ministri alla controriforma della ministra della Giustizia Cartabia e di fronte alla decisione di votare a favore, ad esprimere tutta la sua amarezza è l’ex Guardasigilli M5s, la cui riforma è stata smantellata. “Ringrazio”, ha scritto in un lungo post su Facebook, “tutti coloro che mi stanno inviando messaggi di “sostegno” ma è giusto che chiarisca, seriamente e serenamente, un punto importante. La giustizia non è una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 luglio 2021) “Nell’unanimità improvvisata diche ha visto tutti insieme a tutti, si è inevitabilmente e oggettivamenteunadurata dieci“. Il giorno dopo il via libera in consiglio dei ministri alla controriforma della ministra della Giustizia Cartabia e di fronte alla decisione di votare a favore, ad esprimere tutta la sua amarezza è l’ex Guardasigilli M5s, la cui riforma è stata smantellata. “Ringrazio”, ha scritto in un lungo post su Facebook, “tutti coloro che mi stanno inviando messaggi di “sostegno” ma è giusto che chiarisca, seriamente e serenamente, un punto importante. La giustizia non è una ...

