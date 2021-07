Preparate i popcorn | la vita di Rocco Casalino diventerà anche un film

Leggi su tvzoom

(Di venerdì 9 luglio 2021) Il Portavoce al cinema. Ladisarà unCorriere della sera, pagina 4, di Tommaso Labate. Per il buontempone da social network è una manna dal cielo. Freddure tipo «che cos’hanno in comune Giulio Andreotti e?» – figlie minori dell’antichissima battuta di Beppe Grillo a proposito del legame, diciamo così, «professionale» tra Aristotele eButtiglione («Se Buttiglione è un filosofo, Aristotele che cos’era?») – sono pronte per essere messe in Rete. Senza dimenticare, visto che dopo la pandemia le pellicole escono in contemporanea «nei migliori cinema e ...