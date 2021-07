Premio Traiano e Graduation day 2021, serata entusiasmante al teatro Romano (Di venerdì 9 luglio 2021) Tempo di lettura: 6 minutiBenevento – Grande successo per la cerimonia organizzata dall’UniFortunato e dalla SSML giovedì 8 luglio nello splendida cornice del teatro Romano di Benevento, dedicata alla consegna della pergamena a 225 laureati e alla seconda edizione del Premio Traiano conferito a Vincenzo Boccia – Past President di Confindustria ed attualmente Presidente LUISS, ad Andrea Frediani – Storico e scrittore ed, infine, a Marcello Rotili – Professore emerito di Archeologia cristiana e medievale – Direttore Scientifico del Museo del Sannio di Benevento e alla Fondazione Aliph (International Alliance for Protection ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 9 luglio 2021) Tempo di lettura: 6 minutiBenevento – Grande successo per la cerimonia organizzata dall’UniFortunato e dalla SSML giovedì 8 luglio nello splendida cornice deldi Benevento, dedicata alla consegna della pergamena a 225 laureati e alla seconda edizione delconferito a Vincenzo Boccia – Past President di Confindustria ed attualmente Presidente LUISS, ad Andrea Frediani – Storico e scrittore ed, infine, a Marcello Rotili – Professore emerito di Archeologia cristiana e medievale – Direttore Scientifico del Museo del Sannio di Benevento e alla Fondazione Aliph (International Alliance for Protection ...

