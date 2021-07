Premio Franco Del Prete: l’omaggio al grande batterista degli Showmen e Napoli Centrale (Di venerdì 9 luglio 2021) Prima il disvelamento del murales realizzato grazie al bando “SI Può FARE”, poi la musica. Non poteva che essere inaugurato con un concerto a lui dedicato l’anfiteatro che porta il nome Di Franco Del Prete, indimenticabile batterista , nato e cresciuto a Frattamaggiore. Proprio qui, nella città che non ha mai voluto abbandonare neanche all’apice del L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 9 luglio 2021) Prima il disvelamento del murales realizzato grazie al bando “SI Può FARE”, poi la musica. Non poteva che essere inaugurato con un concerto a lui dedicato l’anfiteatro che porta il nome DiDel, indimenticabile, nato e cresciuto a Frattamaggiore. Proprio qui, nella città che non ha mai voluto abbandonare neanche all’apice del L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

