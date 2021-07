Preghiera di oggi 9 luglio alla Madonna dell’Archetto (Di venerdì 9 luglio 2021) oggi si ricorda la Madonna dell’Archetto, il cui dipinto è considerato miracoloso. Preghiamo Maria ricordando cosa accadde. In via di San Marcello a Roma, in un buio vicolo che univa la via con via dell’Archetto, è tutt’oggi visibile un’immagine conosciuta come Maria Santissima Causa Nostrae Laetitiae. Si tratta della Madonna dell’Archetto, una preziosissima icona conservata L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di venerdì 9 luglio 2021)si ricorda la, il cui dipinto è considerato miracoloso. Preghiamo Maria ricordando cosa accadde. In via di San Marcello a Roma, in un buio vicolo che univa la via con via, è tutt’visibile un’immagine conosciuta come Maria Santissima Causa Nostrae Laetitiae. Si tratta della, una preziosissima icona conservata L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Ultime Notizie dalla rete : Preghiera oggi Vivere con l'accento, alla scoperta del libro della life coach Manuela Gallié Oggi sono invece una persona che ha tempo per i figli, le persone care e lavora facendo ciò che ama. come meditare in maniera semplice e la potenza della preghiera. Il libro si conclude con l'...

Tenete l'antica strada e fate vita nuova ...e senza indulgere in sentimentalismi nostalgici che poco o nulla hanno a che fare con l'"oggi" ...santuario mariano della Madonna delle Lacrime di Treviglio dove l'Autrice si era raccolta in preghiera, ...

Devozione al Santissimo Sacramento: Preghiera del mattino del 8 Luglio 2021 La Luce di Maria Papa Francesco, suor Giuseppina tutti i giorni al Gemelli per un saluto e una preghiera 09 luglio, 10:55 Italia Papa Francesco, suor Giuseppina tutti i giorni al Gemelli per un saluto e una preghiera "Una volta ho portato il caffe' a Papa Giovanni quando era ricovera ...

Ad Alvignano la festa di San Ferdinando d’Aragona, compatrono diocesano. Miracoli di ieri e di oggi La comunità di Alvignano sempre prima a raggiungere il luogo della Messa per ovvi motivi di vicinanza geografica, qui aspetta i dragonesi in preghiera, accompagnando con fremito ed emozione quegli ...

