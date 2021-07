Preghiera della sera del 9 Luglio 2021: “rendici figli della Tua luce” (Di venerdì 9 luglio 2021) “rendici figli della Tua luce”, questa è la Preghiera della sera da recitare questo Venerdì per meditare sulla nostra giornata. Bastano pochi minuti per offrire a Dio un pensiero per ringraziarlo di tutto quanto è avvenuto nella nostra giornata che giunge al termine. Invochiamo la clemenza del Padre perché in questa notte ci protegga da L'articolo proviene da La luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di venerdì 9 luglio 2021) “Tua”, questa è lada recitare questo Venerdì per meditare sulla nostra giornata. Bastano pochi minuti per offrire a Dio un pensiero per ringraziarlo di tutto quanto è avvenuto nella nostra giornata che giunge al termine. Invochiamo la clemenza del Padre perché in questa notte ci protegga da L'articolo proviene da Ladi Maria.

Advertising

oss_romano : #9luglio “Caro Gesù, #PapaFrancesco ci ha chiesto di pregare per il Libano. Sono una bambina e non so pregare come… - vaticannews_it : #1luglio #InsiemeperilLibano “Basta usare il Libano e il Medio Oriente per interessi e profitti estranei”. Al termi… - cambriapaolo : RT @Pontifex_it: Cara nonna, caro nonno, la vicinanza del Signore donerà la forza per intraprendere un nuovo cammino anche ai più fragili t… - VailatiSergio : RT @miracleapp_: ?? Oggi si festeggia Santa Veronica Giuliani, una delle più grandi mistiche della storia. Ebbe numerose rivelazioni e rice… - MagaMagaoz : RT @CiaoKarol: W la Madonna di Lourdes: ecco la ‘potente’ preghiera di Giovanni Paolo II da recitare oggi, 10 Luglio 2021: Supplica alla Ma… -