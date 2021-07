Prato: traffico paralizzato. Il sindaco: «Non prendete l’auto» (Di venerdì 9 luglio 2021) La città di Prato è paralizzata, dalle prime ore di oggi, 9 luglio 2021, da un ingorgo d'auto. Il traffico ha bloccato per lungo tempo il viale Leonardo da Vinci in direzione del casello di Prato Est e attorno alle 9.30 era arrivato a bloccare addirittura la zona centrale della città, mentre si procede a passo d'uomo sulla strada Perfetti-Ricasoli, alternativa all'A11 per raggiungere Firenze L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 9 luglio 2021) La città diè paralizzata, dalle prime ore di oggi, 9 luglio 2021, da un ingorgo d'auto. Ilha bloccato per lungo tempo il viale Leonardo da Vinci in direzione del casello diEst e attorno alle 9.30 era arrivato a bloccare addirittura la zona centrale della città, mentre si procede a passo d'uomo sulla strada Perfetti-Ricasoli, alternativa all'A11 per raggiungere Firenze L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FirenzePost : Prato: traffico paralizzato. Il sindaco: «Non prendete l’auto» - infoitinterno : Cantieri sulla A1: traffico in tilt in molte zone di Prato - CCISS_Ministero : A11 Firenze-Pisa fine traffico rallentato causa traffico intenso tra Allacciamento A1 Milano-Napoli (Km 4,6) e A11… - tvprato : Cantieri sulla A1: traffico in tilt in molte zone di Prato - CCISS_Ministero : A11 Firenze-Pisa fine code causa traffico intenso tra Svincolo Firenze-Peretola e A11 Svincolo Prato Ovest (Km 16,… -