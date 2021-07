Potenza | in attesa della ricostruzione dell' ospedale a Lagonegro ultimati lavori a ortopedia e traumatologia

Advertising

cronachelucane : POTENZA FESTEGGIA LA FINALE - Dopo la vittoria dell'Italia è festa grossa per le strade del Capoluogo in attesa del… -

Ultime Notizie dalla rete : Potenza attesa

Vera TV

- 'Indi avviare la ricostruzione dell'ospedale di Lagonegro () sono stati ultimati in questi giorni alcuni i lavori nel reparto di ortopedia e traumatologia che può così contare ......l'unica concessionaria in grado di articolare campagne di comunicazione che integrino la... Infine, dopo gli ottimi i segnali della ripartenza del cinema, è forte l'per il palinsesto ...Mercedes GLC: aumentano le dimensioni e la tecnologia. Attese le due versioni sportive AMG con motore a 4 cilindri da 2.0L ibrido.POTENZA - «In attesa di avviare la ricostruzione dell’ospedale di Lagonegro (Potenza) sono stati ultimati in questi giorni alcuni i lavori nel reparto di ortopedia e traumatologia che può così contare ...