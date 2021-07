Pool legale contro i monopattini: “Malasosta rischio per non vedenti” (Di venerdì 9 luglio 2021) Una task force di avvocati contro la Malasosta dei monopattini e delle bici di bike sharing a Torino. L’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti si sono rivolti allo studio legale ‘Ambrosio e Commodo’ che hanno individuato nel Comune il soggetto incaricato di far rispettare le regole sulla sosta di bici e monopattini. “Sono molti i nostri soci che hanno rischiato di farsi male sbattendo contro i monopattini parcheggiati sul marciapiedi”, spiega il presidente dell’associazione Giovanni Laiolo, che sottolinea come alcuni dei mille aderenti “hanno paura e ... Leggi su nuovasocieta (Di venerdì 9 luglio 2021) Una task force di avvocatiladeie delle bici di bike sharing a Torino. L’Unione Italiana Ciechi e Iposi sono rivolti allo studio‘Ambrosio e Commodo’ che hanno individuato nel Comune il soggetto incaricato di far rispettare le regole sulla sosta di bici e. “Sono molti i nostri soci che hanno rischiato di farsi male sbattendoparcheggiati sul marciapiedi”, spiega il presidente dell’associazione Giovanni Laiolo, che sottolinea come alcuni dei mille aderenti “hanno paura e ...

Torino: monopattini incubo di non vedenti, nasce pool legale
Una task force di avvocati per tutelare i non vedenti che a causa della 'malasosta' dei monopattini e delle bici del bike sharing rischiano, a Torino, la propria incolumità.

