PIL Italia, Istat: nel 2021 ripresa “robusta” grazie al PNRR (Di venerdì 9 luglio 2021) (Teleborsa) – Il PNRR si concentra su “due temi chiave” per il futuro del Paese: la ripresa del processo di accumulazione del capitale materiale e immateriale e il rafforzamento del percorso verso la transizione energetica ed ecologica. È quanto ha rilevato il rapporto annuale dell’Istat, che stima una “robusta ripresa” dell’attività, dei consumi e degli investimenti spinti anche dall’avvio del Recovery Plan con la previsione di una crescita del PIL del 4,7% quest’anno e con un ritmo inferiore il prossimo. Il rapporto ha sottolineato come l’evoluzione dell’economia sia caratterizzata ormai da tempo da una ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 9 luglio 2021) (Teleborsa) – Ilsi concentra su “due temi chiave” per il futuro del Paese: ladel processo di accumulazione del capitale materiale e immateriale e il rafforzamento del percorso verso la transizione energetica ed ecologica. È quanto ha rilevato il rapporto annuale dell’, che stima una “” dell’attività, dei consumi e degli investimenti spinti anche dall’avvio del Recovery Plan con la previsione di una crescita del PIL del 4,7% quest’anno e con un ritmo inferiore il prossimo. Il rapporto ha sottolineato come l’evoluzione dell’economia sia caratterizzata ormai da tempo da una ...

Advertising

AMarco1987 : Istat: Italia in forte ripresa e fiducia ai massimi. Dal Pnrr un impatto positivo quasi del 3% sul Pil al 2026… - DividendProfit : Istat: Italia in forte ripresa e fiducia ai massimi. Dal Pnrr un impatto positivo quasi del 3% sul Pil al 2026 - francesala : RT @gzibordi: attualmente in Italia la spesa pubblica è il 55% del PIL e le tasse sono il 42% del PIL... il deficit è stato nei primi 3… - Antonio21770745 : RT @repubblica: ?? Rapporto Istat: Italia in forte ripresa e fiducia ai massimi. Impatto del Pnrr sul Pil quasi per + 3% fino al 2026 https:… - frivolotta : RT @esterviola: Pil italiano rivisto al rialzo, Maneskin primi nella classifica mondiale, Italia in finale agli europei di calcio, giovane… -