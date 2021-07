Pierpaolo Pretelli, avvistato senza Giulia Salemi (Di venerdì 9 luglio 2021) Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi continuano ad essere la coppia più amata e seguita del GF Vip 5. La loro storia procede a gonfie vele anche a telecamere spente, ma nonostante ciò i due fidanzatini sono spesso al centro di segnalazioni social. In questi giorni, l’esperto di gossip Alessandro Rosica ha riportato sul suo profilo Instagram una foto dell’ex velino in un locale di Roma, senza la presenza dell’influencer italo-persiana. È giusto però precisare che i Prelemi vivono in due città completamente differenti, lui risiede in pianta stabile a Roma, lei invece a Milano. Sulla base di ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 9 luglio 2021)continuano ad essere la coppia più amata e seguita del GF Vip 5. La loro storia procede a gonfie vele anche a telecamere spente, ma nonostante ciò i due fidanzatini sono spesso al centro di segnalazioni social. In questi giorni, l’esperto di gossip Alessandro Rosica ha riportato sul suo profilo Instagram una foto dell’ex velino in un locale di Roma,la predell’influencer italo-persiana. È giusto però precisare che i Prelemi vivono in due città completamente differenti, lui risiede in pianta stabile a Roma, lei invece a Milano. Sulla base di ...

ValentinoSpagn1 : @FBiasin Ma chi è Pierpaolo pretelli??? - musiclover_blu : RT @brookesbellarke: costanzo: pretelli va protetto come i panda nel frattempo parpiglia che non sa più come far credere che costanzo odi… - potente_adoro : RT @brookesbellarke: costanzo: pretelli va protetto come i panda nel frattempo parpiglia che non sa più come far credere che costanzo odi… - transformers452 : E anche oggi rinasco Pierpaolo Pretelli domani #prelemi - cigaretteyellow : RT @brookesbellarke: costanzo: pretelli va protetto come i panda nel frattempo parpiglia che non sa più come far credere che costanzo odi… -