Piemonte | Lega cambia la legge sul contrasto al gioco d’azzardo | ridotto il distanziometro M5s | “È scritta sotto dettatura delle lobby”

(Di venerdì 9 luglio 2021) Inlaha vinto la sua battaglia, riuscendo a smontare ladel 2016 sulle “Norme per la prevenzione e ilalla diffusione delpatologico”, che in 4 anni aveva portato a un calo dei volumi delfisico pari al 16,5% nella Regione. Il lungo e travagliato iter del provvedimento, osteggiato dalle opposizioni ma anche dagli alleati, si è concluso con 25 voti favorevoli, 17 contrari, 3 astenuti e un non votante. Fratelli d’Italia si è opposta, mentre Forza Italia ha dato il suo appoggio: anche se il presidente forzista della ...

Advertising

fattoquotidiano : Piemonte, Lega cambia la legge sul contrasto al gioco d’azzardo: ridotto il distanziometro. M5s: “È scritta sotto d… - matteosalvinimi : @zaiapresidente e @M_Fedriga confermano le grandi capacità amministrative della Lega. Bene @Alberto_Cirio in Piemon… - RassegnaZampa : #Piemonte, #Lega cambia la legge sul contrasto al #GiocodAzzardo: ridotto il distanziometro. #M5s: “È scritta sotto… - FlaviaErmetes : Piemonte, Lega cambia la legge sul contrasto al gioco d’azzardo: ridotto il distanziometro. M5s: “È scritta sotto d… - marinellafly12 : RT @fattoquotidiano: Piemonte, Lega cambia la legge sul contrasto al gioco d’azzardo: ridotto il distanziometro. M5s: “È scritta sotto dett… -

Ultime Notizie dalla rete : Piemonte Lega

Il via libera è arrivato ieri, giovedì 9 luglio 2021, dall'aula del Consiglio regionale delcon il voto favorevole die Forza Italia , mentre Fratelli d'Italia ha garantito la presenza .Inlaha vinto la sua battaglia, riuscendo a smontare la legge del 2016 sulle "Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico", che in 4 anni aveva ...Centinaia di persone ha invaso piazza Castello per la manifestazione organizzata da Coldiretti Piemonte, contro i danni provocati dai ...Il via libera è arrivato ieri, giovedì 9 luglio 2021, dall’aula del Consiglio regionale del Piemonte con il voto favorevole di Lega e Forza Italia, mentre Fratelli d’Italia ha garantito la ...