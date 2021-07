Piazza Risorgimento, ancora polemiche: parla l’assessore Romano (Di venerdì 9 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoDichiara Raffaele Romano, assessore della giunta Mastella: “In relazione a quanto già comunicato dall’assessore Mario Pasquariello in merito al Progetto riguardante l’intervento in Piazza Risorgimento e area ex campo del collegio la Salle, nel ribadire che l’Amministrazione Comunale sta verificando la regolarità del bando pubblicato in coerenza a quello della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si precisa che oggetto del Bando delle Periferie risultano essere le aree comprese all’interno del perimetro urbano e pertanto le contrade non possono essere oggetto di interventi nell’ambito del ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 9 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoDichiara Raffaele, assessore della giunta Mastella: “In relazione a quanto già comunicato dalMario Pasquariello in merito al Progetto riguardante l’intervento ine area ex campo del collegio la Salle, nel ribadire che l’Amministrazione Comunale sta verificando la regolarità del bando pubblicato in coerenza a quello della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si precisa che oggetto del Bando delle Periferie risultano essere le aree comprese all’interno del perimetro urbano e pertanto le contrade non possono essere oggetto di interventi nell’ambito del ...

anteprima24 : ** Piazza Risorgimento, ancora polemiche: parla l'assessore Romano ** - AvezzanoTw : Premio Internazionale D’Angiò, domani sera, 9 luglio, in piazza Risorgimento ad #Avezzano. #Marsica #Abruzzo - anteprima24 : ** Piazza Risorgimento, #Pasquariello: 'Stiamo valutando passaggi più opportuni' ** - TV7Benevento : GONFIABILI PER BIMBI IN PIAZZA RISORGIMENTO A BENEVENTO NEI GIORNI 9-10 ED 11 LUGLIO... - PaperinikEdonna : RT @italiadeidolori: @FaberVonCastell Avezzano, 'il taglio degli alberi in piazza Risorgimento non sarà recuperabile in tempi brevi e in te… -