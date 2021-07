Piazza Affari brilla insieme al Vecchio Continente

(Di venerdì 9 luglio 2021) (Teleborsa) – Seduta in rally a, che si allinea alle altre borse europee, a dispetto della giornata negativa dell’Asia e del diffondersi dei contagi Covid con la variante Delta. Occhi al G20 di Venezia al via oggi. Nessuna variazione significativa per l’Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,184. Nessuna variazione significativa per l’oro, che scambia sui valori della vigilia a 1.802,5 dollari l’oncia. Seduta positiva per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dello 0,97%. Sulla parità lo spread, che rimane a quota +111 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,75%. ...

Azioni Banco Bpm protagoniste a Milano: il titolo corre da inizio seduta, con uno scatto oltre il 2% . In recupero dopo il sell - off di ieri,mantiene accesi i riflettori sui bancari, tra le pressione del risiko bancario e i movimenti finanziari globali. A spingere l'istituto dell'ad Castagna, la notizia dell'emissione di un ...Seduta in rally a, che si allinea alle altre borse europee, a dispetto della giornata negativa dell'Asia e del diffondersi dei contagi Covid con la variante Delta. Occhi al G20 di Venezia al via oggi. ...(Teleborsa) - Seduta in rally a Piazza Affari, che si allinea alle altre borse europee, a dispetto della giornata negativa dell'Asia e del diffondersi dei contagi Covid con la variante Delta. Occhi al ...Airbus Group prende quota alla Borsa di Parigi, sulla spinta dei favorevoli dati delle consegne semestrali. Il titolo del gruppo aeronautico è tra i migliori del CAC 40, in una seduta di complessivo r ...