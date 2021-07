Pfizer pronta a chiedere l’autorizzazione per la terza dose di vaccino (Di venerdì 9 luglio 2021) Pfizer-BioNTech si appresta a chiedere all’Fda, l’autorità americana di regolazione del farmaco, l’autorizzazione per una terza dose del vaccino contro il Covid per dare “una protezione ancora maggiore” alla popolazione. Secondo l’Fda-Cdc, però, non è necessaria una terza dose di vaccino. In un comunicato, l’azienda farmaceutica sostiene, al proposito, che esistono “dati incoraggianti“, che saranno resi pubblici nelle prossime settimane, sulla dose supplementare del vaccino, che aumenterebbe il livello di ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 9 luglio 2021)-BioNTech si appresta aall’Fda, l’autorità americana di regolazione del farmaco,per unadelcontro il Covid per dare “una protezione ancora maggiore” alla popolazione. Secondo l’Fda-Cdc, però, non è necessaria unadi. In un comunicato, l’azienda farmaceutica sostiene, al proposito, che esistono “dati incoraggianti“, che saranno resi pubblici nelle prossime settimane, sullasupplementare del, che aumenterebbe il livello di ...

Advertising

Hastagitalia : RT @ItaliaOggi: Covid, Pfizer pronta a chiedere l'autorizzazione per la terza dose - ItaliaOggi : Covid, Pfizer pronta a chiedere l'autorizzazione per la terza dose - folucar : RT @MMmarco0: Pfizer pronta a chiedere l'autorizzazione per la terza dose del vaccino. ?? migliora fino a 10 volte la risposta anticorpale… - rosdefilippis : RT @CaBarbati: Pfizer: dopo 6 mesi aumenta significativamente la possibilità di reinfettarsi. I dati di Israele. Pronta la terza dose del v… - infoiteconomia : Covid, Pfizer pronta a richiesta per terza dose vaccino -