Pfizer chiederà l’autorizzazione per la terza dose di vaccino (Di venerdì 9 luglio 2021) Pfizer e BioNtech chiederanno l’autorizzazione per la somministrazione di una terza dose di vaccino anti-Covid. Lo ha annunciato da Mikael Dolsten, direttore scientifico della società statunitense Pzifer, che ha fatto sapere che entro agosto l’azienda farmaceutica statunitense chiederà alle autorità regolatorie – Fda (Food and Drug Administration) negli Stati Uniti ed Ema (Agenzia europea del farmaco) in Europa – un via libera d’emergenza per la produzione di una terza dose del farmaco allo scopo di arginare l’aumento dei contagi. Si tratta di una ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 9 luglio 2021)e BioNtech chiederannoper la somministrazione di unadianti-Covid. Lo ha annunciato da Mikael Dolsten, direttore scientifico della società statunitense Pzifer, che ha fatto sapere che entro agosto l’azienda farmaceutica statunitensealle autorità regolatorie – Fda (Food and Drug Administration) negli Stati Uniti ed Ema (Agenzia europea del farmaco) in Europa – un via libera d’emergenza per la produzione di unadel farmaco allo scopo di arginare l’aumento dei contagi. Si tratta di una ...

