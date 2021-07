PFIZER CHIEDERÀ AUTORIZZAZIONE PER TERZA DOSE ALL’EMA. I PRODUTTORI DI VACCINI SPINGONO PER IL RICHIAMO ANNUALE (Di venerdì 9 luglio 2021) PFIZER e BioNTech hanno annunciato che nelle prossime settimane chiederanno alle autorità regolatorie, tra cui la Fda in Usa e l’Ema nella Ue, l’AUTORIZZAZIONE per la TERZA DOSE del vaccino anti Covid. Leggi Anche: Il vaccino PFIZER-BionTech a mRNA modifica il profilo genetico che regola l’espressione delle… La mossa arriva dopo i dati iniziali “incoraggianti” di un sperimentazione clinica, i quali hanno mostrato che una TERZA iniezione aumenterebbe il livello degli anticorpi da 5 a 10 volte contro il ceppo originario e la variante Beta rispetto alle prime due dosi.L’annuncio arriva ... Leggi su cityroma (Di venerdì 9 luglio 2021)e BioNTech hanno annunciato che nelle prossime settimane chiederanno alle autorità regolatorie, tra cui la Fda in Usa e l’Ema nella Ue, l’per ladel vaccino anti Covid. Leggi Anche: Il vaccino-BionTech a mRNA modifica il profilo genetico che regola l’espressione delle… La mossa arriva dopo i dati iniziali “incoraggianti” di un sperimentazione clinica, i quali hanno mostrato che unainiezione aumenterebbe il livello degli anticorpi da 5 a 10 volte contro il ceppo originario e la variante Beta rispetto alle prime due dosi.L’annuncio arriva ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Vaccino anti-Covid, Pfizer chiederà autorizzazione per terza dose #pfizer - fanpage : L’azienda farmaceutica statunitense Pfizer ha annunciato che nelle prossime settimane chiederà l’autorizzazione per… - Agenzia_Ansa : Pfizer e BioNTech chiederanno alle autorità regolatorie, tra cui la Fda negli Stati Uniti e l'Ema in Europa, l'auto… - chevalier006 : Vaccino anti-Covid, Pfizer chiederà autorizzazione per terza dose - Tgcom24. ?????? - MaxCharmed : RT @gius_saffioti: La mossa che può cambiare la storia di questa pandemia è arrivata: Pfizer chiederà l’autorizzazione a FDA per somministr… -