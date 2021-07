Peschiera Borromeo: quasi ultimato il campo da beach volley al parco dell’Esagono (Di venerdì 9 luglio 2021) La struttura fa parte della nuova area multisport progettata dal Comune e per la quale sono stati impegnati oltre 66mila euro Leggi su 7giorni.info (Di venerdì 9 luglio 2021) La struttura fa parte della nuova area multisport progettata dal Comune e per la quale sono stati impegnati oltre 66mila euro

Advertising

luca_devito : Dhl assume i magazzinieri di Peschiera Borromeo dopo l'inchiesta. - rep_milano : Dhl assume i magazzinieri di Peschiera Borromeo dopo l'inchiesta. I sindacati: 'Adesso un tavolo nazionale'… - infoitinterno : Città metropolitana di Milano: chiusura/deviazione di alcuni tratti stradali delle SP 14, SP 15b e SP 160 nei Comun… - LucioMichele1 : RT @mingus50: Da Frosinone a Peschiera Borromeo (MI) per rivedere il nipotino e per ascoltare come sempre voi. #ilunatici - RobertoArduini1 : RT @mingus50: Da Frosinone a Peschiera Borromeo (MI) per rivedere il nipotino e per ascoltare come sempre voi. #ilunatici -