Perdite acquedotti al 41 | 2% | maggiore spesa per gli investimenti

Roma, 9 lug. - (Adnkronos) - Per quanto riguarda uno dei principali indicatori della qualità tecnica, quello delle "Perdite idriche", nel 2019 (ultima ricognizione delle infrastrutture) si registra un valore delle Perdite idriche lineari (calcolato rapportando le Perdite totali alla lunghezza della rete, indicatore M1a) mediamente pari a 22 mc/km/gg, nonché un valore medio delle Perdite idriche percentuali (indicatore M1b, calcolato rapportando le Perdite totali al volume complessivo in ingresso nel sistema di acquedotto) pari al 41,2% (da oltre il 43% del 2018). E' quanto emerge dalla Relazione Annuale ...

