Perché il bondage è un’attività erotica paritaria che crea fiducia nella coppia (Di venerdì 9 luglio 2021) Esplorare gusti e desideri intimi tra due partner uniti, oltre che dall’attrazione sessuale, anche da consapevolezza e voglia di andare oltre i soliti percorsi, è un gioco che intreccia moltissimi fattori: chimica, prima di tutto, con gli ormoni al centro della scena. Ma anche biologia e psicologia hanno un ruolo fondamentale nel sottile gioco dell’eccitazione. Il bondage, ovvero l’insieme di pratiche di legatura e deprivazione sensoriale erotica che una coppia può provare per amplificare il piacere e percorrere strade nuove quando è in intimità, è da diversi anni al centro di una piccola rivoluzione: sdoganato dalla letteratura di genere, dal cinema e dalle serie tv oggi discutere apertamente di pratiche sadomaso, di corde, manette e set restrizioni per bondage non è più tabù. Così come acquistare accessori sicuri e ... Leggi su robadadonne (Di venerdì 9 luglio 2021) Esplorare gusti e desideri intimi tra due partner uniti, oltre che dall’attrazione sessuale, anche da consapevolezza e voglia di andare oltre i soliti percorsi, è un gioco che intreccia moltissimi fattori: chimica, prima di tutto, con gli ormoni al centro della scena. Ma anche biologia e psicologia hanno un ruolo fondamentale nel sottile gioco dell’eccitazione. Il, ovvero l’insieme di pratiche di legatura e deprivazione sensorialeche unapuò provare per amplificare il piacere e percorrere strade nuove quando è in intimità, è da diversi anni al centro di una piccola rivoluzione: sdoganato dalla letteratura di genere, dal cinema e dalle serie tv oggi discutere apertamente di pratiche sadomaso, di corde, manette e set restrizioni pernon è più tabù. Così come acquistare accessori sicuri e ...

