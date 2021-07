Perché 200mila tra insegnanti e operatori della scuola non sono ancora vaccinati? (Di venerdì 9 luglio 2021) (foto: Pixabay)Mancano circa due mesi alla ripartenza dell’anno scolastico e la situazione dell’emergenza Covid-19 resta ancora fluida e incerta. Al grosso punto interrogativo generale sulla diffusione delle varianti del coronavirus Sars-Cov-2, al mancato arrivo di vaccini che possano essere somministrati agli studenti under 12 e alla bassissima copertura della fascia 12-18 anni sembra aggiungersi con una prospettiva sempre più concreta un’ulteriore criticità. Nemmeno il corpo docente e il personale scolastico sarà del tutto pronto alla ripresa delle lezioni con la sperata copertura vaccinale, vanificando in parte una delle soluzioni chiave messe in campo ... Leggi su wired (Di venerdì 9 luglio 2021) (foto: Pixabay)Mancano circa due mesi alla ripartenza dell’anno scolastico e la situazione dell’emergenza Covid-19 restafluida e incerta. Al grosso punto interrogativo generale sulla diffusione delle varianti del coronavirus Sars-Cov-2, al mancato arrivo di vaccini che possano essere somministrati agli studenti under 12 e alla bassissima coperturafascia 12-18 anni sembra aggiungersi con una prospettiva sempre più concreta un’ulteriore criticità. Nemmeno il corpo docente e il personale scolastico sarà del tutto pronto alla ripresa delle lezioni con la sperata copertura vaccinale, vanificando in parte una delle soluzioni chiave messe in campo ...

