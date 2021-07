Perché 200mila tra insegnanti e operatori della scuola non sono ancora vaccinati? (Di venerdì 9 luglio 2021) All’appuntamento con il vaccino contro Covid-19 manca all’appello il 15% del personale, con alcune regioni addirittura al 50%. Ecco come si è arrivati a questa situazione e quali potrebbero essere le conseguenze (foto: Pixabay)Mancano circa due mesi alla ripartenza dell’anno scolastico e la situazione dell’emergenza Covid-19 resta ancora fluida e incerta. Al grosso punto interrogativo generale sulla diffusione delle varianti del coronavirus Sars-Cov-2, al mancato arrivo di vaccini che possano essere somministrati agli studenti under 12 e alla bassissima copertura della fascia 12-18 anni sembra aggiungersi con una prospettiva sempre più concreta ... Leggi su cityroma (Di venerdì 9 luglio 2021) All’appuntamento con il vaccino contro Covid-19 manca all’appello il 15% del personale, con alcune regioni addirittura al 50%. Ecco come si è arrivati a questa situazione e quali potrebbero essere le conseguenze (foto: Pixabay)Mancano circa due mesi alla ripartenza dell’anno scolastico e la situazione dell’emergenza Covid-19 restafluida e incerta. Al grosso punto interrogativo generale sulla diffusione delle varianti del coronavirus Sars-Cov-2, al mancato arrivo di vaccini che possano essere somministrati agli studenti under 12 e alla bassissima coperturafascia 12-18 anni sembra aggiungersi con una prospettiva sempre più concreta ...

Advertising

stebellentani : Amico mio, Ministro caro. Glielo spiego io perché la Uefa tiene la finale a Wembley: perché ci saranno 60mila spett… - sandracamani : RT @MilaSpicola: Per un anno hanno fracassato tutti che le scuole sono sicure. Poi hanno proposto alle docenti il vaccino AstraZeneca, che… - Giovann58809981 : RT @MilaSpicola: Per un anno hanno fracassato tutti che le scuole sono sicure. Poi hanno proposto alle docenti il vaccino AstraZeneca, che… - MilaSpicola : Per un anno hanno fracassato tutti che le scuole sono sicure. Poi hanno proposto alle docenti il vaccino AstraZenec… - Bobe_bot : Perché 200mila tra insegnanti e operatori della scuola non sono ancora vaccinati? ( -